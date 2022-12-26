Вторжение беспилотников КНДР в Южную Корею. Главное

Над Южной Кореей впервые за пять лет замечены беспилотники КНДР. В Сеуле инцидент считают провокацией. Военные силы страны приведены в полную боевую готовность. Хроника событий и возможные причины читайте в материале «Известий».

Конфликт Южной Кореи и КНДР — последние новости

Вторжение в воздушное пространство Южной Кореи было зафиксировано около 10:25 (04:25 мск) в районе провинции Кёнгидо. Южнокорейская сторона ответила несколькими предупредительными выстрелами в воздух.

По беспилотнику, обнаруженному на западном побережье острова Кёдондо, военные Республики Корея выпустили около 100 снарядов, но сбить дрон не удалось.

Некоторые дроны даже достигли окрестностей столицы — Сеула. В качестве мер реагирования Южная Корея подняла в воздух легкий штурмовик КА-1, однако воздушное судно потерпело крушение «по неизвестной причине».

В аэропортах Кимпхо и Инчхона были задержаны 30 авиарейсов. Необходимость задержки объяснили крушением штурмовика.

В свою очередь, Южная Корея направила собственные дроны в прилегающие районы Северной Кореи к северу от военной демаркационной линии. Летательным аппаратам удалось заснять основную военную инфраструктуру соседнего государства.

Вторжение беспилотников в Южную Корею — причины

В минобороны Южной Кореи охарактеризовали произошедшее как провокацию и предупредили, что военные намерены тщательно мониторить обстановку и решительно реагировать на такие провокации со стороны Северной Кореи.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с «Известиями» предложил трактовать действия КНДР как демонстрацию напряженности отношений и недовольство Пхеньяна какими-либо действиями соседей.

В свою очередь, старший научный сотрудник Стокгольмского института политики безопасности и развития Сангсу Ли счел действия Северной Кореи ответом на американо-корейские учения. Кроме того, политолог указал на демонстрацию КНДР военной мощи.

«Пхеньян попытался показать, что обладает передовыми технологиями разведки, в частности разведывательными беспилотниками», — отметил эксперт.