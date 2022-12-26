Украина перестала существовать как государство в 2014 году, после чего США превратили страну в пушечное мясо для реализации собственных интересов. Об этом 26 декабря на своей странице в Twitter написал американский правозащитник Аджаму Барака.

«Люди, во имя мира мы не можем продолжать притворяться, что нечто, называемое украинской нацией или государством с независимостью и суверенитетом, действительно существует», — написал Барака.

Он отметил, что Украина лишилась своей независимости в 2014 году. После этого США превратили украинскую нацию в пушечное мясо для реализации своих стратегических интересов.

22 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета заявил, что западные страны попросту водили Москву за нос в вопросе Минских соглашений. По его словам, против причисляющих себя к русскому миру украинцев «развернули войну в 2014 году».

20 декабря, бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе указал, что Франция и Германия уже в 2014 и 2015 годах хорошо понимали, что действия США на Украине перерастут в полномасштабный конфликт между пророссийским и прозападным населением.

Две страны дважды не смогли добиться от Украины выполнения Минских соглашений, так как НАТО и США совместно оказали влияние на власти Киева.

Ранее, 7 декабря, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала резонансное заявление о том, что Минские соглашения были только попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

Киев ведет военные действия против Донбасса с 2014 года. Тогда же были подписаны Минские соглашения между Россией, Германией, Францией и Украиной, предусматривавшие, в частности, прекращение огня. В 2015 году был принят комплекс мер по их выполнению.

22 февраля 2022 года Путин констатировал, что Европа не смогла заставить Киев выполнить Минские договоренности. Спустя два дня Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.

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