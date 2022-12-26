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Суд в Минске заочно приговорил пловчиху Герасименю к 12 годам за призывы к санкциям
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Суд в Минске заочно приговорил пловчиху Герасименю к 12 годам за призывы к санкциям

Суд в Минске заочно приговорил белорусскую пловчиху Герасименю к 12 годам за призывы к санкциям
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Минский городской суд на 26 декабря заочно приговорил к 12 годам лишения свободы за призывы к санкциям известную белорусскую пловчиху Александру Герасименю и исполнительного директора оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Опейкина. Об этом передает издание «СБ. Беларусь сегодня».

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Согласно приговору, спортсменку приговорили к 12 годам колонии общего режима, а Опейкина — усиленного. Также суд постановил взыскать с обвиняемых нанесенный ими имущественный ущерб в пользу белорусским спортивным ассоциациям и организациям на более 600 тыс. белорусских рублей (более $220 тыс.)

Также было арестовано имущество Герасимени.

«Например, [арестованы] деньги на счетах — более $48 тыс., машина Land Rover, мобильные телефоны iPhone и Samsung, квартира, машиноместо, холодильник, акустическая система и даже бытовой шкаф. Все это пошло в счет погашения гражданского иска», — передает издание.

На сегодняшний день приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Издание напомнило, что обвиняемые, создав Белорусский фонд спортивной солидарности, с августа по 20 мая 2020 года через интернет распространяли ложные сведения о событиях, происходивших в Белоруссии после выборов в том году.

Отмечается, что Герасименя и Опейкин обвиняются в публичных призывах к действиям во вред национальной безопасности Белоруссии, в том числе к санкциям в отношении страны. Они также настаивали на переносе некоторых международных соревнований. По словам прокурора, из-за их действий некоторые международные турниры всё же были отменены, в связи с чем они и должны покрыть нанесенный ущерб.

22 апреля прошлого года Герасимена и Опейкин были объявлены в розыск в Белоруссии. 2-го числа того же месяца против них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК РБ («Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети интернет»).

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