Всех работников нефтешахты в Коми эвакуировали после задымления
Весь персонал нефтешахты № 3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) «Яреганефть» в Коми, где произошло задымление, выведен на поверхность. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба компании «Лукойл-Коми».
По данным компании, в уклонном блоке нефтешахты № 3 сработал датчик оксида углерода.
«Работавший на объекте персонал в полном составе выведен на поверхность. Пострадавших нет», — заявили в компании.
В настоящее время ведется поиск возможного источника задымления.
В начале октября произошел пожар в шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области. Возгорание возникло в вентиляционном штреке шахты, его локализовали. В шахте находилось 243 человека. Все они были выведены на поверхность.