Эксперт рассказала, кому из россиян нужно осторожнее подходить к публикациям в соцсетях

Руководитель направления внутренних коммуникаций и корпоративной культуры hh.ru Ксения Степанова посоветовала учителям, врачам и воспитателям внимательно подходить к тому, что они публикуют в социальных сетях.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 26 декабря, специалист отметила, что этим трем группам россиян стоит проявлять предельную осторожность при публикации контента в интернете.

Она объяснила, что в России в отношении сотрудника могут применяться различные санкции, в том числе увольнение, лишение премии или понижение в должности не только за нарушение в договорных отношениях, но также за несоблюдение этических норм.

«В России к таким должностям относятся учителя, врачи, воспитатели и те, кто взращивает культуру в обществе. Вышеперечисленным категориям граждан необходимо проявлять осторожность и особо внимательно относиться к публикации тех или иных фотографий в соцсетях. Всегда стоит помнить: все, что нормально для одних, может быть ненормально для других», — рассказала Степанова.

Она отметила, что в соцсетях и личных блогах не стоит публиковать конфиденциальную информацию, информацию о NDA и сведения клиентов. Степанова предупредила, что это подорвет доверие к автору публикации и испортит его отношения с работодателем и другими компаниями, которые работают в этой сфере.

Эксперт, между тем, выразила уверенность, что публиковать данный контент не нужно и в закрытых блогах, напомнив о теории шести рукопожатий. Она убеждена, что любые обсуждения «за закрытыми дверями» дойдут до руководителя.

В заключение Степанова напомнила, что соцсети устроены таким образом, что информацией, которую размещает тот или иной человек, после публикации владеет не только он, но и другие пользователи.

В ноябре сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, что каждая десятая российская компания увольняет своих сотрудников за посты в соцсетях. Согласно данным исследования, что еще в 2011 году профили соискателей в соцсетях просматривали 42% компаний, в 2022 году этот показатель вырос до 56%.

С момента проведения аналогичного исследования в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях: 5% — в 2011 году и 10% — сегодня, отмечает телеканал «360».

По словам Ксении Степановой, у работодателей существует чек-лист из нескольких пунктов, на которые они чаще всего обращают внимание при выборе кандидата: наличие страницы в соцсетях, круг общения, частота публикаций, их содержание и фотографии.

В ноябре 2020 года член организации «Эксперты рынка труда», бизнес-тренер Юлия Левина рассказала, что увольнение сотрудников за посты в социальных сетях является правомерным, так как некоторые записи могут навредить репутации компании.

Эксперт подчеркнула, что россиянам нужно вести себя в Сети осторожнее, ведь всё, что было написано человеком в интернете, «остается там навсегда». Она также считает, что в этом направлении необходимо проводить образовательную работу.