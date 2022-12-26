Tesla готовится к худшему году

Tesla ждет худший год в истории компании об этом пишет британское издание Daily Mail. В СМИ подчеркивают, что за последний год стоимость акций фирмы упала на 70%. На прошлой неделе компания уже предложила скидки на свой самый продаваемый седан Model 3 и внедорожник Model Y, передает телеканал «Известия». Инвесторы разгневаны «из-за одержимости Маска Twitter». После покупки соцсети миллиардер стал уделять ей больше внимания. Вкладчики считают Twitter отвлекает Маска от компании по производству электромобилей.

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