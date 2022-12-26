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Читатели Le Figaro осудили Украину за идею исключить Россию из СБ ООН

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Фото: TASS/Zuma
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Читатели Le Figaro в понедельник, 26 декабря, осудили Украину за идею исключить Россию из Совета безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН).

По своему хотению: могут ли исключить Россию из Совбеза ООН
Устав ООН этого не разрешает, но европейцы не сдаются и продолжают искать варианты

Так, некоторые из них обвинили Киев в разжигании мировой войны.

«Украина всеми силами стремится превратить свой конфликт в мировую войну. И она преуспевает... ценой своего разрушения. Потому что с сотнями тысяч тонн вооружений, которые Запад поставляет, это никогда не прекратится», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь задался вопросом, почему президент Украины Владимир Зеленский думает о местах в ООН, а не о своей стране.

«Маленький украинский актер уехал брать последний урок в Вашингтон и продолжает отдавать приказы всему миру», — написал еще один комментатор.

Читатели также заявили, что Россия по праву находится в СБ ООН, и никто не может ее оттуда выгонять.

«Выгнать Россию из ООН, а потом еще и Китай.. Это не так просто. Разве что тотально воевать.. Но Европа не захочет.. Он (Зеленский — Ред.) будет раздавлен Россией с множеством украинских смертей на его совести», — подчеркнул читатель.

Ранее в этот день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев 26 декабря намерен выступить с официальным заявлением об исключении России из Совета Безопасности ООН. По его словам, Москва не имеет права оставаться постоянным членом Совбеза ООН и продолжать свою деятельность в ООН в целом.

В свою очередь, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что если из СБ ООН исчезает РФ, то сама организация теряет всякий смысл. Он пояснил, что цель существования ООН заключался в том, что основные державы мира (и среди них Россия) являлись краеугольными камнями.

23 декабря председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал разработать механизм приостановки членства России в СБ ООН, обвинив РФ в нарушении международного права. При этом он признал, что на данный момент исключить Россию из СБ ООН невозможно, так как этот шаг «приведет в тупик сам концепт безопасности ООН».

В тот же день первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров заявил «Известиям», что приостановление членства России в организации — это юридически нерешаемый вопрос.

Он напомнил, что Россия получила место в Совете Безопасности ООН как страна победитель Второй мировой войны, поскольку именно тогда и был создан этот институт — ООН и СБ. И страны-победительницы получили там постоянные места. Политик также обратил внимание на то, что Мишель представляет Бельгию, которая в годы войны была на стороне нацистов.

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