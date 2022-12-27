Названы самые красивые горнолыжные курорты России

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал самые красивые и популярные горнолыжные курорты в России. Данные поступили в распоряжение «Известий».

Самые популярные горнолыжные курорты России находятся в Сочи — «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром».

«Здесь современная и развитая инфраструктура для отдыха, широкие трассы любого уровня сложности, есть внетрассовые зоны для фрирайдеров и сноупарки для фристайла. Кроме того, на территории курортов много баров и кафе, тут можно покататься на собачьих или оленьих упряжках, прогуляться по одному из самых длинных подвесных мостов или прыгнуть в пропасть в «Скайпарке», посетить спа-центр или попариться в бане на высоте 2256 м», — говорится в исследовании.

Самая большая протяженность трасс на «Красной Поляне»: она составляет 105 км, а перепад высот на — 1569 м. Приобрести ски-пасс для взрослого туриста можно в среднем за 4 тыс. рублей за день.

Почти столько же длина трасс на курорте «Роза Хутор» (102 км) с перепадом высот в 1569 м. Средняя стоимость ски-пасса на день составляет 4,7 тыс. рублей. Гораздо меньше по длине трассы на третьем сочинском курорте — «Газпроме»: их общая протяженность 28,5 км, а перепад высот 1,5 тыс. м. Чтобы провести целый день на склонах, необходимо запалить 3,4 тыс. рублей за ски-пасс.

Добраться до Сочи можно самолетом, дорога из Москвы займет около четырех часов. В сезон билет обойдется путешественнику примерно в 4,9 тыс. рублей в одну сторону. Ближайшее к курортам жилье можно найти в Эсто-Садке: ночь в трехзвездочном отеле будет стоить около 5,3 тыс. рублей.

Другим популярным направлением для любителей горнолыжного спорта является Шерегеш. Это место привлекает туристов красотой сибирского ландшафта и большим количеством снега, который выпадает довольно рано, что позволяет открывать горнолыжный сезон уже в начале ноября.

«Здесь будет интересно как новичкам, так и профессионалам: трассы разного уровня сложности общей протяженностью 40 км с перепадом высот в 680 м. Это место особенно популярно у фрирайдеров из-за уникальных условий для внетрассового катания: прыжки со скал, крутые склоны, глубокий снег и отсутствие лавинной опасности. Кроме того, у спортсменов есть возможность добраться на снегоходах или ратраках до еще не раскатанных мест и первым покорить склон. Приобрести ски-пасс на день можно в среднем за 2 тыс. рублей», — добавили эксперты.

Чтобы добраться в Шерегеш, нужно прежде всего прибыть в Новокузнецк. Там можно остановиться в отеле на горе или в поселке Шерегеш (стоимость размещения в отеле категории «три звезды» — 2 тыс. рублей за ночь).

Активно набирают популярность также горнолыжные курорты Карачаево-Черкесской Республики — Архыз и Домбай. Первый известен широкими трассами с комфортным перепадом высот в 1815 м, качественным оснежением и красивыми панорамами на Кавказский хребет. Общая длина трасс «Архыза» составляет 24,5 км, чтобы провести день на склонах, понадобиться ски-пасс, который стоит порядка 2,2 тыс. рублей.

На курорте Домбай есть красные и черные трассы для уверенных лыжников и сноубордистов, а также зеленые склоны для начинающих. Любители фрирайда могут попробовать хели-ски (подняться на вертолете на вершину и спуститься вниз по нетронутому снегу). Протяженность трасс курорта — 20 км с перепадом высот в 1538 м. Ски-пасс обойдется примерно в 1,8 тыс.рублей за день.

«Как добраться: купить билет на самолет из Москвы до Минеральных Вод в среднем за 5,5 тыс. рублей (дорога займет 2,5 часа). Ночь в отеле на Домбае обойдется примерно в 7,2 тыс. рублей, а на Архызе — 4,9 тыс. рублей», — заключили аналитики.

Ранее, 15 декабря, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что около 630 тыс. россиян отправятся в туры на новогодние праздники. Самым востребованным направлением остаются внутренние туры. Лидерами направлений остается Краснодарский край, далее идут Санкт-Петербург, Кавминводы, горнолыжные курорты и Москва с Подмосковьем.