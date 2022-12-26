Водитель легковушки погиб в ДТП с «Газелью» в Удмуртии
В Увинском районе Удмуртии в результате столкновения легковушки с «Газелью» погиб человек. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД России по республике.
Авария произошла утром в понедельник, 26 декабря, на 3-м км автодороги Ижевск – Ува. Предварительно установлено, что 60-летний водитель ZAZ Chance потерял управление, выехал на встречку и врезался в «Газель», за рулем которой находился 62-летний мужчина, пишет ИА «Сусанин».
В результате столкновения водитель ZAZ получил различные травмы, от которых скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Как уточняет Udm-info.ru, в этот же день на улице Промышленной в Ижевске столкнулись сразу четыре автомобиля, в том числе грузовик с прицепом. По предварительным данным, пострадал водитель ВАЗ-2114.