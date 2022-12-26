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Путин заявил о разногласиях и возросших угрозах безопасности на пространстве СНГ

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Между странами Содружества Независимых Государств (СНГ) растут вызовы и угрозы, возникают разногласия, но, в то же время, есть готовность решать эти проблемы сообща. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите лидеров СНГ.

По его словам, вызовы и угрозы, прежде всего извне, растут ежегодно, а между странами СНГ возникают разногласия.

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«Главное, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами — вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия», — подчеркнул Путин.

При этом он обратил внимание, что проведение традиционного предновогоднего неформального саммита в «дружеском кругу» говорит о том, что лидеры стран СНГ готовы развивать дальнейшее сотрудничество.

Саммит СНГ проходит в Санкт-Петербурге, он продлится два дня. В нем принимают участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Предыдущий неформальный саммит СНГ прошел 7 октября. Тогда российский лидер назвал отношения стран сообщества подлинным стратегическим партнерством. По его словам, страны СНГ сообща стремятся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

29 сентября Путин указал, что геополитические противники стран СНГ готовы поставить под удар любое из этих государств, поэтому необходимо анализировать риски безопасности стран содружества.

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