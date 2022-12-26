Военный эксперт назвал главное назначение российской ракеты «Сатана»

Военный эксперт Алексей Леонков усомнился в вероятности использования российской ракеты «Сатана» против ВС Украины.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 26 декабря, специалист объяснил, что это межконтинентальные баллистические ракеты, которые предназначаются для доставки боеголовок с термоядерным боеприпасом.

«Ракеты тяжелого класса, которые защищали наше государство в течение 30 лет и еще немного будут защищать, пока не придет им на смену РС-28 «Сармат», — отметил Леонков.

Он подчеркнул, что ракеты «Сатана» несут разделяющиеся боеголовки, могут забрасывать их на дальность более 13 тыс. км и являются оружием ракетно-встречного удара.

«Других задач эти ракеты выполнять не могут», — заявил эксперт.

По его словам, для поражения целей на территории Украины существуют другие боеприпасы, пишет Pravda.Ru.

Ранее 26 декабря военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что в зоне проведения специальной военной операции для борьбы с ВСУ возможно использование российских ракет «Сатана» без ядерного боезаряда.

По мнению аналитика, такие ракеты можно с эффективностью применять в зоне СВО для уничтожения транспортной инфраструктуры противника, отмечает НСН.

«Поместить конвенциональную боеголовку. Небольшое количество ракет сразу отсекает всю левобережную Украину и обрекает на уничтожение всю донбасскую группировку противника», — приводит слова эксперта сайт kp.ru.

Прохватилов выразил уверенность, что использование этих ракет гарантирует успех российским военным, пишет REGNUM.

Он указал на то, что перед запуском ракет нужно продемонстрировать «американским представителям», что в шахте нет ядерных боеголовок, отмечает «Ридус». В таком случае пуск «Сатаны» не расценят как ядерную атаку, отмечает телеканал «360».