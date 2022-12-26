Просчитать ходы

В последние недели идет много разговоров о том, что Российский футбольный союз (РФС) собирается официально выйти из УЕФА. Или по крайней мере как-то начать этот процесс с дальнейшими попытками вхождения в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Лично я до официального объявления о принятом решении буду осторожен в прогнозах, поскольку не исключаю стандартной для нынешнего руководства российского футбола имитации бурной деятельности.

Еще с весны, когда началось санкционное давление, отстранение наших команд от международных и европейских соревнований, РФС таскал дохлого по кладбищу. И лишь в последние два месяца уходящего года начал делать заявления о том, что может выйти из состава УЕФА и перейти в АФК.

На мой взгляд, это типичный стиль РФС. Вспомните, как в период пандемии он медлил с ковидными ограничениями, решением о том, продолжать ли сезон и в каком виде. Всё что-то думали, согласовывали, перестраховывались. Еще пример — участие крымских клубов в чемпионате России. По этому вопросу уже много лет со стороны РФС нет никакого решения.

Думаю, что заявления о возможном переходе в Азию — это следствие публичного давления со стороны наших граждан: болельщиков, журналистов, политиков. Это заставляет РФС если не делать что-то, то хотя бы имитировать какие-то действия. Чтобы на полгода-год избавить себя от обилия вопросов на тему того, почему мы не играем в европейских и других международных соревнованиях.

Тем не менее если 27 декабря РФС объявит о готовящемся переходе из Европы в Азию, то надо понимать, насколько такие шаги просчитаны. Нас ведь заблокировал не УЕФА, а ФИФА. А в ФИФА входит в том числе и Азиатская конфедерация футбола. Поэтому, чтобы перейти под ее юрисдикцию, надо будет так или иначе решать вопрос с ФИФА. Если это получится, тогда можно будет о чем-то говорить, как-то анализировать наши перспективы.

Ясно, что в текущей геополитической обстановке нам трудно находиться в системе УЕФА. Международные футбольные организации могут хоть завтра допустить Россию к участию в своих соревнованиях, но большинство европейских сборных начнут просто саботировать матчи против нас. Как это работает, мы уже видели на примере бойкота Польшей мартовского стыкового матча с нашей командой за право поехать на чемпионат мира в Катаре. ФИФА и УЕФА вместо того, чтобы дисквалифицировать поляков, поддержали их, лишив Россию шанса бороться за участие в турнире. И уже создали прецедент, на который будут ссылаться другие сборные, если не захотят играть с нами.

Есть ли у РФС уверенность, что в Азии ситуация не повторится? Среди членов АФК — Япония, Австралия, ряд других стран, которые могут аналогичным образом начать бучу и отказаться играть с Россией. И есть немало колеблющихся футбольных федераций. Что, если при определенной мотивации со стороны США и они встанут в позу?

Поэтому вопрос нашего возвращения в мировой футбол надо решать глобально и на постоянной основе, четко договорившись с ФИФА, как мы вообще будем дальше жить — со всеми или надо выстраивать свою отдельную систему.

Не исключаю, что, даже объявив о переходе в Азию, РФС продолжит общаться с УЕФА, давая понять, что готов идти на жесткие шаги, если нас не восстановят. Возможно, это даже возымеет какое-то действие. Не забывайте, что такие организации, как ФИФА и УЕФА, в первую очередь про деньги. И их менеджеры — тоже про деньги.

Мы это видели еще в период коррупционных скандалов вокруг бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера и экс-президента УЕФА Мишеля Платини. И не одни они там такие. Некоторые по уши замазаны сомнительными сделками. Например, 9 декабря задержали вице-президента Европарламента Еву Кайли — СМИ пишут, что ее подозревают в получении взяток за лоббирование заявки Катара на проведение ЧМ-2022.

ФИФА и УЕФА генерируют огромные финансовые потоки. И зачем им терять телевизионный рынок России с населением примерно в 150 млн человек? Да и навсегда лишиться спонсорских контрактов, подобных тому, который был у УЕФА с «Газпромом», тоже мало кому интересно.

Сразу после начала СВО они повелись на истерики разных политиков из Польши, Чехии, стран Прибалтики. Но со временем разум должен подсказать, что у всех этих стран вместе взятых рынок значительно меньше, чем у России. Поэтому ребятам из УЕФА, чтобы сохранить большие доходы, придется как-то разруливать ситуацию с РФС и договариваться с нами.

Но пока разговоры о том, получится ли у нас использовать данные доводы или стоит уходить в Азию, — это гадание на кофейной гуще. Я считаю, что ситуация вокруг российского футбола никак не поменяется, пока не закончатся боевые действия на Украине. Можно с кем угодно разговаривать, уговаривать, просить, угрожать переходом или в самом деле переходить, но до окончания СВО всё это неактуально.

Просто, когда всё закончится, надо обсуждать с ФИФА то, что правила должны быть едины для всех. Если какая-то другая страна тоже участвует в вооруженном конфликте, то и ее надо подвергать полной обструкции.

Почему США, которые раз в три года разносят в щепки очередную страну, ни разу не подвергались никаким санкциям? Почему Франция, которая инициировала войну в Ливии и осуществила ее совместно с Италией, никак за это не наказана в футбольном плане? Должен быть выработан четкий документ ФИФА, который не позволит политическим катаклизмам перекатываться в футбол. С этим посылом нам и надо возвращаться в мировой футбол.

Автор — экс-владелец футбольного клуба «Спартак» (Москва), в 2004–2005 годах — президент ФК «Химки»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора