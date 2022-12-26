Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ФСБ сообщила о ликвидации пытавшихся проникнуть в Брянскую область диверсантов
Армия
ВС РФ уничтожили артиллерийскую систему M777 под Георгиевкой в ДНР
Общество
В «Ростехе» сообщили о начале летных испытаний двигателя для SSJ NEW и Бе-200
Армия
В ЛНР заявили о катастрофических потерях ВСУ в Артемовске
Мир
Поселок Суворово в Одесской области переименовали в Бессарабское
Мир
В Днепропетровске демонтировали памятники Горькому и Чкалову
Общество
МВД РФ объявило руководителя издания Bellingcat Грозева в розыск
Общество
Суд приговорил убийцу криминального авторитета Алика Рыжего к 16 годам колонии
Страна
Жительница Брянской области отдала лжеполицейскому 100 тысяч рублей
Общество
Актера Александра Пономаренко похоронили в Новочеркасске
Общество
Водителя с прицепом в виде саней Деда Мороза оштрафовали в Чите
Мир
Возлюбленная Роналду подарила ему Rolls Royce на Рождество

В ФРГ усомнились в возвращении на родину большинства украинских беженцев

Сенатор Гайзель: в Берлине ожидают, что большинство украинских беженцев не вернутся на родину
0
Фото: Global Look Press
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор по вопросам городского развития Берлина Андреас Гайзель 26 декабря заявил, что большинство беженцев с Украины, прибывших в Германию, не вернутся на родину после завершения конфликта.

Без объявления волны: Европа едва справляется с потоком беженцев
Наплыв мигрантов из Украины, Африки и Ближнего Востока усугубил и без того сложную экономическую ситуацию

«Если исходить из того, что из примерно 100 тыс. беженцев более 80 тыс. подали заявки на долгосрочное проживание, то вполне можно ожидать, что большое количество людей останется в Берлине на годы и не вернется на свою разрушенную родину», — заявил он в интервью агентству DPA.

Так, Гайзель привел в пример своего коллегу, который приехал в Германию из Боснии в 1990-х годах во время войны в Югославии. Тогда его семья планировала остаться в Берлине всего на несколько месяцев, однако сегодня коллега работает в администрации сената и считает себя немцем.

По мнению сенатора, похожие истории ожидают тысячи людей с Украины.

Ранее, 3 декабря, глава Европейской народной партии, ведущей фракции Европарламента, Манфред Вебер заявил, что Европу, в особенности Германию, этой зимой ждет новый миграционный кризис. По его словам, ФРГ не готова к такой ситуации.

До этого, 27 ноября, лидер группы Христианско-демократического союза Германии (ХДС) в муниципальном совете Фредерик Пауль заявил, что настроение в немецком обществе приближается к «критической точке» из-за наплыва украинских беженцев.

По мнению политика, первые признаки приближения немецкого общества к «критической точке» — это когда беженцев начинают «классифицировать» по принципу «да — украинцам и нет — иракцам и эритрейцам».

24 ноября жители немецкой земли Баден-Вюртемберг пожаловались на ухудшение ситуации в регионе из-за наплыва украинских беженцев. В частности, земля приняла почти 140 тыс. беженцев, а с наступлением зимы, по мнению властей региона, это количество может лишь увеличиться. В то же время федеральное правительство Германии никак не помогает в облегчении данной ситуации.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022