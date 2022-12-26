В ФРГ усомнились в возвращении на родину большинства украинских беженцев

Сенатор по вопросам городского развития Берлина Андреас Гайзель 26 декабря заявил, что большинство беженцев с Украины, прибывших в Германию, не вернутся на родину после завершения конфликта.

«Если исходить из того, что из примерно 100 тыс. беженцев более 80 тыс. подали заявки на долгосрочное проживание, то вполне можно ожидать, что большое количество людей останется в Берлине на годы и не вернется на свою разрушенную родину», — заявил он в интервью агентству DPA.

Так, Гайзель привел в пример своего коллегу, который приехал в Германию из Боснии в 1990-х годах во время войны в Югославии. Тогда его семья планировала остаться в Берлине всего на несколько месяцев, однако сегодня коллега работает в администрации сената и считает себя немцем.

По мнению сенатора, похожие истории ожидают тысячи людей с Украины.

Ранее, 3 декабря, глава Европейской народной партии, ведущей фракции Европарламента, Манфред Вебер заявил, что Европу, в особенности Германию, этой зимой ждет новый миграционный кризис. По его словам, ФРГ не готова к такой ситуации.

До этого, 27 ноября, лидер группы Христианско-демократического союза Германии (ХДС) в муниципальном совете Фредерик Пауль заявил, что настроение в немецком обществе приближается к «критической точке» из-за наплыва украинских беженцев.

По мнению политика, первые признаки приближения немецкого общества к «критической точке» — это когда беженцев начинают «классифицировать» по принципу «да — украинцам и нет — иракцам и эритрейцам».

24 ноября жители немецкой земли Баден-Вюртемберг пожаловались на ухудшение ситуации в регионе из-за наплыва украинских беженцев. В частности, земля приняла почти 140 тыс. беженцев, а с наступлением зимы, по мнению властей региона, это количество может лишь увеличиться. В то же время федеральное правительство Германии никак не помогает в облегчении данной ситуации.