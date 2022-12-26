Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ФСБ сообщила о ликвидации пытавшихся проникнуть в Брянскую область диверсантов
Армия
ВС РФ уничтожили артиллерийскую систему M777 под Георгиевкой в ДНР
Общество
В «Ростехе» сообщили о начале летных испытаний двигателя для SSJ NEW и Бе-200
Армия
В ЛНР заявили о катастрофических потерях ВСУ в Артемовске
Мир
Поселок Суворово в Одесской области переименовали в Бессарабское
Мир
В Днепропетровске демонтировали памятники Горькому и Чкалову
Общество
МВД РФ объявило руководителя издания Bellingcat Грозева в розыск
Общество
Суд приговорил убийцу криминального авторитета Алика Рыжего к 16 годам колонии
Страна
Жительница Брянской области отдала лжеполицейскому 100 тысяч рублей
Общество
Актера Александра Пономаренко похоронили в Новочеркасске
Общество
Водителя с прицепом в виде саней Деда Мороза оштрафовали в Чите
Мир
Возлюбленная Роналду подарила ему Rolls Royce на Рождество

Телеканал «Муз-ТВ» отреставрировал более 250 культовых клипов

0
Фото: пресс-служба Муз-ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальный музыкальный телеканал «Муз-ТВ» в эфире уже 26 лет, с 1996 года. За это время в архиве накопилось внушительное количество клипов разных музыкальных эпох и стилей — от взрывных диско 80-х, лихих 90-х и гламурных RnB-хитов нулевых до громких hip-hop треков и легендарных рок-композиций. «Муз-ТВ» решил сделать большой подарок телезрителям и отреставрировал более 250 культовых клипов отечественных и зарубежных исполнителей из своей «золотой» коллекции.

Теперь можно наслаждаться любимыми «нетленками» и визуальной эстетикой того времени в наилучшем качестве! Видео, созданные десятилетия назад, из разрешения 360/480 пикселей преобразуются в 1080 пикселей, а картинка станет более яркой и четкой.

Новую жизнь благодаря «Муз-ТВ» получат клипы гр. HI-FI, Филиппа Киркорова, Леонида Агутина, Анжелики Варум, Владимира Преснякова, «Отпетых мошенников», Натальи Ветлицкой, Татьяны Булановой, Алены Свиридовой, гр. «Фабрика» и многих других, а также ряда зарубежных исполнителей.

Реставрация каждого клипа — это ювелирная работа музыкальной редакции. Видео вручную обрабатывается с помощью специального программного обеспечения, отсматривается на брак и только потом отдается в эфир. Всего до конца года планируется улучшить качество более 400 культовых клипов, выпущенных в период с 1983 по 2005 год.

Увидеть эти музыкальные сокровища можно уже сейчас в любимых чартах и нон-стопах на «Муз-ТВ» — в «Золотой дюжине», ее еженедельно представляет Митя Фомин, в плейлистах «Золотая лихорадка» — золото высшей пробы минувших десятилетий и «Консервы» — клипы разных лет, объединенные одной тематикой: латино, хиты дискотек, рекордсмены премии «Муз-ТВ» и многие другие.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022