Телеканал «Муз-ТВ» отреставрировал более 250 культовых клипов

Национальный музыкальный телеканал «Муз-ТВ» в эфире уже 26 лет, с 1996 года. За это время в архиве накопилось внушительное количество клипов разных музыкальных эпох и стилей — от взрывных диско 80-х, лихих 90-х и гламурных RnB-хитов нулевых до громких hip-hop треков и легендарных рок-композиций. «Муз-ТВ» решил сделать большой подарок телезрителям и отреставрировал более 250 культовых клипов отечественных и зарубежных исполнителей из своей «золотой» коллекции.

Теперь можно наслаждаться любимыми «нетленками» и визуальной эстетикой того времени в наилучшем качестве! Видео, созданные десятилетия назад, из разрешения 360/480 пикселей преобразуются в 1080 пикселей, а картинка станет более яркой и четкой.

Новую жизнь благодаря «Муз-ТВ» получат клипы гр. HI-FI, Филиппа Киркорова, Леонида Агутина, Анжелики Варум, Владимира Преснякова, «Отпетых мошенников», Натальи Ветлицкой, Татьяны Булановой, Алены Свиридовой, гр. «Фабрика» и многих других, а также ряда зарубежных исполнителей.

Реставрация каждого клипа — это ювелирная работа музыкальной редакции. Видео вручную обрабатывается с помощью специального программного обеспечения, отсматривается на брак и только потом отдается в эфир. Всего до конца года планируется улучшить качество более 400 культовых клипов, выпущенных в период с 1983 по 2005 год.

Увидеть эти музыкальные сокровища можно уже сейчас в любимых чартах и нон-стопах на «Муз-ТВ» — в «Золотой дюжине», ее еженедельно представляет Митя Фомин, в плейлистах «Золотая лихорадка» — золото высшей пробы минувших десятилетий и «Консервы» — клипы разных лет, объединенные одной тематикой: латино, хиты дискотек, рекордсмены премии «Муз-ТВ» и многие другие.