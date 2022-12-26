ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Брянской областью диверсантов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла личности четырех уничтоженных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область.

Группа состояла из четырех человек — граждан Украины. Самый старший из группы — сапер Тарас Карпюк с позывным Тарасий 1984 г.р., а младший — Богдан Лягов с позывным Апполон 2003 г.р.

Среди других ликвидированных диверсантов — сапер Максим Михайлов, позывной Не пей пиво, 1990 г.р. Командовал группой Юрий Горовец с позывным Святоша 1988 г.р.

О ликвидации диверсантов пресс-служба ведомства сообщила днем в понедельник, 26 декабря. Боестолкновение на границе с Украиной состоялось накануне.

Боевики были вооружены немецкими пистолетами-пулеметами SIG Sauer. У них также были средства для совершения диверсионно-террористических актов, четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».