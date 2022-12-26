Два человека погибли при пожаре в частном доме под Омском

В Омском районе в результате пожара в частном доме погибли мужчина и женщина. Организована проверка, сообщает СУ СКР по региону.

Пожар произошел утром 24 декабря в поселке Новоомский. Погибли 55-летний мужчина и его 50-летняя сожительница, пишет ИА «Город55».

Следственный комитет по факту случившегося организовал проверку, сейчас опрашиваются очевидцы, назначено проведение пожарно-технической экспертизы для установления точной причины возгорания.

По предварительной версии, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем при курении, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Утром 26 декабря сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в деревянном доме в переулке Базарном в Томске. Во время тушения были обнаружены тела двух человек.