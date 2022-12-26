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ЦБ объяснил недавнее резкое ослабление рубля снижением нефтяных цен

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Основной причиной резкого ослабления рубля на прошедшей неделе стало падение цен на нефть и ухудшение внешних условий. Такое мнение высказал зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью РБК 26 декабря.

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По его словам, ухудшение внешних условий является достаточно весомой причиной для того, чтобы курс несколько ослаб. При этом курс рубля продолжает колебаться в том диапазоне, который отмечается с конца мая текущего года, отметил Заботкин.

Зампред Банка России подчеркнул, что ослабление рубля повлечет за собой рост цен на некоторые товары и услуги в РФ. Так, каждые 10% движения обменного курса будут добавлять к инфляции порядка 0,5–0,6%.

«Но при этом с оговоркой, что эти 0,5–0,6% реализуются не мгновенно, а растянуты во времени на 6–12 месяцев», — объяснил он.

Заботкин также заявил, что сейчас регулятор не планирует ужесточать какие-либо ограничения по капитальному счету.

Днем ранее главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что доллар может вернуться в диапазон 65–70 рублей уже в ближайшее время из-за пониженной активности инвесторов в последнюю неделю уходящего года, что создаст «тонкий» рынок, позволив малыми объемами сдвигать котировки.

В этот же день финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал о выгодах от ослабления рубля. По его словам, это может облегчить работу по выводу экономики из состояния бюджетного дефицита. Он допустил, что курс национальной валюты могут занижать осознанно для того, чтобы восстановить баланс доходов и расходов государства.

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