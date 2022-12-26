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В Stellantis заявили о намерении инвестировать в водородные технологии

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Фото: Stellantis
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Концерн Stellantis намерен инвестировать не только в производство электромобилей, но и в водородные технологии. Об этом 26 декабря рассказало американское издание Carbuzz.

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В Stellantis рассказали, что намерены инвестировать в Symbio, компанию, которая специализируется на водородных транспортных средствах.

«Техническая дорожная карта Symbio идеально соответствует планам Stellantis по внедрению водорода в Европе и США. Этот шаг будет способствовать ускорению разработки, чтобы предложить нашим клиентам продукты с низким уровнем выбросов помимо традиционных электромобилей», — рассказал генеральный директор Stellantis Карлос Таварес.

В Stellantis не убеждены в том, что электромобили на аккумуляторах (BEV) — единственное верное решение для экологически чистой мобильности.

Издание в связи с этим напомнило, что альтернативу традиционным электромобилям в качестве машин с водородным двигателем ищет не только Stellantis, но и в Toyota, BMW, Honda, Volkswagen и некоторых других автокомпаниях. В связи с этим эксперты предположили, что в ближайшем будущем нас ждут не только электромобили.

20 декабря компания Toyota сообщила о том, что приготовила для японского рынка обновленный вариант водородного седана Mirai второго поколения. Все нововведения коснулись доработки медиасистемы и программного обеспечения системы полуавтоматического пилотирования машины. Широкоформатный HD-дисплей медиасистемы стал отображать информацию в полноэкранном режиме. Кроме того, качественнее стали звуковые оповещения навигатора. В комплексе систем превентивной безопасности обновлен софт системы полуавтопилота, теперь она учитывает так называемые слепые зоны, двигаясь вместе с другими авто в одном потоке. Мощность электродвигателя Mirai II составляет 128 кВт (174 л.с.), водород для топливных ячеек хранится в трех баллонах, вес газа — 5,6 кг. Запас хода на одной полной заправке — 750–850 км.

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