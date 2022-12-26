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Новейший британский авианосец провел большую часть времени на ремонте

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Фото: commons.wikimedia.org
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Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales («Принц Уэльский») с момента ввода в эксплуатацию провел на ремонте больше времени, чем в море. Об этом 26 декабря сообщает газета The Times со ссылкой на данные минобороны Великобритании.

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Авианосец стоимостью £3,2 млрд ($3,9 млрд) был введен в эксплуатацию в декабре 2019 года. С этого момента он находился в море 268 дней, а все остальные — на ремонте, не выполняя никаких задач.

Сейчас авианосец ремонтируют в сухом доке шотландского Росайта, где он был построен. Уточняется, что он попал туда из-за сломавшегося в конце августа гребного винта. Это произошло в тот момент, когда авианосец выходил с базы в Портсмуте для участия в учениях у берегов США с американскими и канадскими военными.

Кроме того, в октябре у авианосца была обнаружена другая неисправность — трещина в топливном шланге.

В декабре 2020 года, как пишет The Times, HMS Prince of Wales находился на ремонте из-за затопления на борту, возникшего вследствие прорыва пожарного водопровода. В результате было залито машинное отделение, а электрические щитки находились под водой в течение суток.

По информации издания, на ремонт, который занял 193 дня, потребовалось £3,3 млн ($4 млн).

По словам начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина, которые приводятся в статье, проблемы с авианосцем «вызывают глубокое разочарование». Он отметил, что корабль «не столь хорош», как хотелось бы.

В августе читатели Daily Mail назвали позором поломку HMS Prince of Wales. Некоторые комментаторы, в частности, назвали Великобританию посмешищем для всего мира и обвинили в этом правительство страны.

HMS Prince of Wales был введен в эксплуатацию в декабре 2019 года и официально передан в состав королевского флота. Он рассчитан на то, чтобы нести на борту 36 истребителей F-35В с вертикальной посадкой и четыре вертолета. В случае необходимости он способен принять до 70 истребителей.

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