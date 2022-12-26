Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ФСБ сообщила о ликвидации пытавшихся проникнуть в Брянскую область диверсантов
Армия
ВС РФ уничтожили артиллерийскую систему M777 под Георгиевкой в ДНР
Общество
В «Ростехе» сообщили о начале летных испытаний двигателя для SSJ NEW и Бе-200
Армия
В ЛНР заявили о катастрофических потерях ВСУ в Артемовске
Мир
Поселок Суворово в Одесской области переименовали в Бессарабское
Мир
В Днепропетровске демонтировали памятники Горькому и Чкалову
Общество
МВД РФ объявило руководителя издания Bellingcat Грозева в розыск
Общество
Суд приговорил убийцу криминального авторитета Алика Рыжего к 16 годам колонии
Страна
Жительница Брянской области отдала лжеполицейскому 100 тысяч рублей
Общество
Актера Александра Пономаренко похоронили в Новочеркасске
Общество
Водителя с прицепом в виде саней Деда Мороза оштрафовали в Чите
Мир
Возлюбленная Роналду подарила ему Rolls Royce на Рождество
Сюжет:

В Швеции заявили об отсутствии конкретных улик по ЧП на «Северных потоках»

The New York Times: контрразведка Швеции не обнаружила конкретных улик в расследовании ЧП на «Северных потоках»
0
Фото: Global Look Press/The Swedish Coast Guard
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В расследовании ЧП на «Северных потоках» Швеция не обнаружила конкретных улик, заявил 26 декабря руководитель подразделения контрразведки полиции безопасности страны (СЭПО) Даниэль Стенлинг.

Загадка о трубе: кто взорвал «Северный поток»
В Швеции подтвердили факт диверсии на российских газопроводах

«У нас нет конкретных улик, но, надеюсь, скоро будут», — сказал он в интервью газете The New York Times, указав, что расследование этого дела «необычное».

Так Стенлинг прокомментировал изданию распространяющуюся информацию о том, что шведские следователи на самом деле уже раскрыли дело, но хранят молчание исходя из стратегических интересов страны.

22 декабря президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», заявил, что аварии на «Северных потоках» были актом государственного терроризма. Он подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня.

Глава государства также указал, что следует обратить внимание на те страны, которые заинтересованы в случившемся.

2022-09-27T130452Z_309811351_RC2OPW9Y2OTL_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-DENMARK-REGULATOR
Фото дня
27 сентября давление упало в ветках «Северного потока». По данным СМИ, причиной этого могла стать диверсия. Оператор Nord Stream AG заявил, что разрушения на нитках морских газопроводов системы «Северный поток» носят беспрецедентный характер. Причины случившегося устанавливаются.
Фото: REUTERS/Danish Defence Command

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. Тогда же в службе госбезопасности Швеции подтвердили факты диверсии, заявив, что на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022