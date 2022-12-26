В Швеции заявили об отсутствии конкретных улик по ЧП на «Северных потоках»

В расследовании ЧП на «Северных потоках» Швеция не обнаружила конкретных улик, заявил 26 декабря руководитель подразделения контрразведки полиции безопасности страны (СЭПО) Даниэль Стенлинг.

«У нас нет конкретных улик, но, надеюсь, скоро будут», — сказал он в интервью газете The New York Times, указав, что расследование этого дела «необычное».

Так Стенлинг прокомментировал изданию распространяющуюся информацию о том, что шведские следователи на самом деле уже раскрыли дело, но хранят молчание исходя из стратегических интересов страны.

22 декабря президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», заявил, что аварии на «Северных потоках» были актом государственного терроризма. Он подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня.

Глава государства также указал, что следует обратить внимание на те страны, которые заинтересованы в случившемся.

2022-09-27T130452Z_309811351_RC2OPW9Y2OTL_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-DENMARK-REGULATOR 27 сентября давление упало в ветках «Северного потока». По данным СМИ, причиной этого могла стать диверсия. Оператор Nord Stream AG заявил, что разрушения на нитках морских газопроводов системы «Северный поток» носят беспрецедентный характер. Причины случившегося устанавливаются. Фото: REUTERS/Danish Defence Command

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. Тогда же в службе госбезопасности Швеции подтвердили факты диверсии, заявив, что на месте аварии были найдены следы взрывчатки.