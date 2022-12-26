Исследовательский центр разработает технологии безопасного использования ИИ

В России разработают технологии безопасного использования искусственного интеллекта. Сообщили в Институте системного программирования. Новые системы обеспечат контроль на объектах критической инфраструктуры при работе машинного разума, передает телеканал «Известия». Без технологий безопасного использования внедрение искусственного интеллекта будет ограничено.

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