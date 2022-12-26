В Брянской области ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Об этом 26 сентября сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины», — говорится в сообщении.

Диверсанты были вооружены немецкими пистолетами-пулеметами SIG Sauer и имели боеприпасы к ним. Также при них были обнаружены приборы связи и навигации и четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

До этого, 24 декабря, официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что украинские власти активизировали работу ДРГ на направлении Лисичанска. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пользуются фактором промерзшей земли.

23 декабря офицер с позывным Пума рассказал, что бойцы казачьей бригады «Дон» не позволили боевикам ВСУ высадиться на Кинбурнской косе для организации диверсий. По его словам, в декабре украинское командование предприняло две попытки забросить на берег ДРГ: в первый раз это произошло ночью, а во второй — когда видимость была ограничена из-за тумана.

Ранее, 22 декабря, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что две украинские ДРГ были уничтожены на южнодонецком направлении в районах поселка Сладкое Донецкой Народной Республики (ДНР) и села Левадное Запорожской области.

21 декабря Госдума приняла закон о пожизненном лишении свободы за диверсии. Председатель парламентской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев 14 ноября сообщил, что в 2022 году зафиксирована 21 диверсия, в то время как в 2021-м — одна.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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