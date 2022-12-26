Декабрь 2022 года стал самым снежным за всю историю метеорических наблюдений в Москве

Нынешний декабрь стал самым снежным за историю метеонаблюдений — заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В этом году в Москве досрочно побит рекорд по количеству выпавшего снега, передает телеканал «Известия». Вильфанд: с начала месяца зафиксировано уже 11 см и 16 мм осадков. Прошлый рекорд был установлен в 1981 году, тогда выпало осадков лишь на миллиметр меньше, чем сейчас. Как сообщает Роман Вильфанд, на этой неделе в столице снова ожидаются снегопады.

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