Эксперт по этикету назвала основные ошибки людей на корпоративах

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова рассказала о культуре поведения на корпоративах.

В беседе с «Абзацем» в понедельник, 26 декабря, специалист отметила, что соблюдение правил этикета на корпоративном празднике поможет сохранить отношения с коллегами и случайно не лишиться работы.

Так, по ее словам, руководитель должен присутствовать на мероприятии чуть меньше часа, иначе подчиненным просто не удастся отдохнуть.

«Его задача — поздравить, поблагодарить, наградить и удалиться. Не надо мешать отдыхать рядовым сотрудникам. Потому что в присутствии начальника они будут чувствовать себя скованно и не насладятся вечером», — объяснила специалист.

Она добавила, что руководитель пониже рангом может находиться на корпоративе час-полтора по той же причине. Рядовые сотрудники при этом могут праздновать до утра. Между тем этикетом категорически запрещается записывать на видео веселье коллег.

Холгова отметила, что множество людей лишились работы из-за публикации подобных роликов в Сети. Правило также распространяется и на фотографии, потому на мероприятии лучше отложить смартфон подальше.

«Что бы ни случилось, кто бы ни танцевал на столе, когда обратно выходите на работу, включается золотое правило: никто ничего не вспоминает и ни на что не намекает. Восстанавливается прежняя дистанция между сотрудниками», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, женщины часто обижаются, что мужчины не соблюдают с ними правил этикета, то есть не ухаживают. Между тем, подчеркнула эксперт, на корпоративе они могут делать это по желанию.

Холгова отметила, что на такое мероприятия дамам лучше не выбирать чрезмерно откровенные и сексуальные наряды, но и приходить в повседневной одежде тоже не стоит. Лучше всего найти золотую середину.

Тосты эксперт посоветовала заготовить заранее и не мучить коллег длинной речью. В момент, когда кто-то из коллег произносит тост, нельзя есть или разговаривать. Все внимание должно быть обращено на говорящего.

Ранее 26 декабря врач психиатр-нарколог высшей квалификационной категории, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин предупредил о риске развития алкогольной зависимости из-за новогодних корпоративов.

«Алкогольная зависимость начинается, когда человек начинает воспринимать алкоголь как источник веселья, эйфории и других положительных эмоций, и череда новогодних корпоративов в этом плане таит в себе такую опасность. Человек пьет, чтобы расслабиться, приятно провести время, сблизиться с коллегами, снять стресс», — рассказал Скрябин в беседе с агентством городских новостей «Москва».

22 декабря исследование рекрутингового сервиса «Работа.ру» и сервиса автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор», подготовленное для «Известий», показало, что работающие в России компании в среднем смогут сэкономить 321 тыс. рублей, отказавшись от новогодних корпоративов в этом году. Более половины опрошенных работодателей направят сэкономленные средства в бюджет компании на следующий год.

19 декабря врач Николай Малышев посоветовал россиянам не ходить на корпоратив из-за вспышки гриппа. Он объяснил, что на мероприятии невозможно соблюдать все меры безопасности и сохранять социальную дистанцию, отмечает телеканал «360».

14 декабря бывший главный санитарный врач России академик РАН Геннадий Онищенко также рекомендовал отказаться от новогодних корпоративов, призвав вспомнить, что «Новый год — это праздник семейный, а не массовые гулянья», пишет отмечает сайт kp.ru.

По словам экс-главы Роспотребнадзора РФ, на фоне роста заболеваемости гриппом в стране число массовых праздничных мероприятий следовало бы сократить, пишет «Ридус».

К детским новогодним утренникам Онищенко оказался более лоялен, призвав в вопросе об их проведении руководствоваться эпидемической обстановкой.

Академик также посоветовал россиянам надевать медицинские маски, «даже привитым, если они старшего возраста».

Также в декабре доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Плеханова, эксперт по событийному маркетингу Николай Перепелкин рассказал, как провести веселую новогоднюю вечеринку дома. В беседе с Pravda.Ru он отметил, что организатору в первую очередь нужно подумать о своих гостях и их предпочтениях, ориентироваться на вкусы семьи и друзей. Традиции можно сделать более яркими при помощи стилизации, приготовления блюд из разных кухонь мира.

Эксперт также посоветовал вызывать на дом Деда Мороза и Снегурочку, если на празднике будут дети. По прогнозам синоптиков, в Москве в новогоднюю ночь будет достаточно тепло, отмечает телеканал «Звезда». Как рассказал НСН руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, в столице ожидается снег с дождем. Он уточнил, что дождь будет не ледяной.