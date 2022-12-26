Директора музея в Екатеринбурге заподозрили в дискредитации ВС РФ

Дело об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ возбуждено в отношении директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева. Об этом свидетельствуют появившиеся 26 декабря данные картотеки Ленинского районного суда города.

«Пушкарев Игорь Евгеньевич, часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»)», — указано в материалах.

Рассмотрение дела по существу начнется 27 декабря.

До этого, 12 декабря, штраф в размере 45 тыс. рублей назначил суд Санкт-Петербурга рэп-исполнителю Мирону Федорову, известному как Oxxxymiron (настоящий материал касается физического лица Мирона Федорова, выполняющего функции иноагента), за дискредитацию ВС РФ.

8 декабря Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей политику Владимиру Кара-Мурзе (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Владимира Кара-Мурзы) до 12 февраля. Следователи утверждают, что в ходе выступления в палате представителей штата Аризона (США) он сообщил заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса.

19 октября сообщалось, что с начала СВО было возбуждено более ста уголовных дел за дискредитацию российских военнослужащих, также пресечено 4,5 тыс. административных правонарушений за недостоверность сведений о ВС РФ.

24 февраля Россия начала СВО по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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