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Актриса Вупи Голдберг оказалась в центре антисемитского скандала

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Фото: Global Look Press/Nancy Kaszerman
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Американская актриса и писательница Вупи Голдберг в очередной раз оказалась в центре антисемитского скандала, сделав неоднозначное заявление о Холокосте. В своем интервью The Times актриса, в частности, заявила, что не считает евреев расой.

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Так, в ходе интервью Голдбер сказала, что не считает евреев расой, в связи с чем она отказывается думать, что уничтожение представителей этого народа фашистами во время Второй мировой войны относится к расизму.

Она также привела слова своего еврейского друга, который, по ее словам, заявил следующее: «Недаром в переписи нет графы для еврейской расы. Так что это наводит меня на мысль, что мы, вероятно, не раса».

При этом журналист, который проводил интервью, обратил внимание Голдбер на то, что даже нацисты считали евреев расой. На это актриса ответила, что не стоит верить определениям угнетателей.

Это не первый скандал вокруг Голдбер, связанный с подобными высказываниями с ее стороны. В феврале актриса в эфире шоу «Взгляд» заявила, что геноцид по отношению к евреям был не проявлением расизма, а некой формой преступления «белых против белых».

25 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что причина роста антисемитизма в США, о чем писало американское издание The Hill, кроется в экспериментах либеральной демократии над человеком, а также в западной диктатуре.

Она обратила внимание, что спецпредставитель Госдепа США по борьбе с антисемитизмом Дебора Липштадт и представитель Американского комитета евреев Эндрю Бейкер открыто заявили, что «миной замедленного действия» для антисемитских взглядов стали соцсети.

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