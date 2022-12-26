Молодая автомобилистка погибла в ДТП в Ростовской области

В Азовском районе Ростовской области в результате столкновения двух машин погибла 19-летняя автомобилистка, еще один человек пострадал. Об этом региональная ГИБДД сообщает 26 декабря.

Авария произошла утром 26 декабря на 7-м км трассы Азов – Ейск. По предварительной информации, 28-летний водитель легковой Mitsubishi Libero выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2107, за рулем которого находилась 19-летняя девушка.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» получила различные травмы, от которых скончалась на месте, пишет RostovGazeta. Водитель иномарки с серьезными травмами был госпитализирован.

Обстоятельства смертельного столкновения устанавливаются.

20 декабря сообщалось, что на трассе в Свердловской области легковой отечественный автомобиль выехал на встречку и столкнулся с «Газелью». Погибли четыре человека, в том числе беременная женщина.