Столичная Госавтоинспекция сообщила, что с 19 по 25 декабря в Москве было зарегистрировано 115 ДТП, в которых шесть человек погибли и 134 получили ранения различной степени тяжести. Об этом 26 декабря ГИБДД Москвы написала в своем официальном Telegram-канале.

Среди пострадавших семь детей в возрасте до 16 лет.

Наиболее распространенными видами дорожных происшествий в столице стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов — 52 и 48 случаев соответственно. Не смотря на зимнюю погоду, в ведомстве отметили, что с участием велосипедистов произошло одно дорожно-транспортное происшествие, а самым аварийным днем недели стал четверг: 22 декабря было зарегистрировано 23 ДТП. Наименьшее число дорожных аварий произошло в воскресенье, 25 декабря — 12 происшествий.

Столичные инспекторы напомнили водителям, что в предновогодние дни необходимо максимально учитывать дорожные условия, выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких перестроений и маневров. Пешеходам ГИБДД Москвы порекомендовала переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах при помощи яркой одежды или световозвращающих элементов.

23 декабря ГИБДД Москвы в период с 19 по 23 декабря выявила 271 водителя с признаками опьянения. По данным работников ГИБДД столицы, у 115 водителей было установлено состояние опьянения сразу. 133 человека, находившиеся за рулем, отказались от прохождения процедуры освидетельствования, что косвенно указало на их виновность. В ведомстве отметили, что из общего количества задержанных водителей 23 повторно сели за руль будучи в нетрезвом виде, несмотря на то, что ранее они были лишены права управления автомобилем. В итоге таким водителям грозит уголовная ответственность.