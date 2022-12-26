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Российский союз туриндустрии заявил о нехватке туристических автобусов

Президент Российского союза туриндустрии на встрече с главой Минэкономразвития заявил о нехватке туристических автобусов
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил о нехватке туристических автобусов в России и трудностях с их обслуживанием. Об этом он заявил в понедельник, 26 декабря, в ходе встречи министра экономического развития РФ Максима Решетникова с представителями отрасли.

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«У нас огромная нехватка туристических автобусов в стране, которые могли бы обеспечивать и межрегиональные туристические перевозки», — сказал Уманский.

Он рассказал, что в этом сезоне, например, большое количество туристов прилетали в Кавминводы и оттуда отправлялись автобусами в Краснодарский край и Крым. Однако, по его словам, автобусы находятся в ужасном состоянии, а ремонтировать их нечем.

С этой же проблемой, отметил Уманский, сталкиваются и туроператоры, которые начали формировать туры на базе автобусной перевозки в условиях ограниченного транспортного сообщения с южными курортами России.

Для решения проблемы глава Российского союза туриндустрии предложил наладить производство туристических автобусов в РФ или временно ввести программу субсидирования закупок такого транспорта за рубежом.

Ранее в этом месяце РСТ обратился в Минэкономразвития из-за проблемы с авиаперевозками в Египет. С 15 декабря авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Между тем, как заявили в союзе, это не привело к снижению спроса на туры в страну. Уманский предложил Росавиации согласовать альтернативные маршруты авиаперевозки, а также увеличить квоты российских авиакомпаний на воздушные перевозки между Россией и курортами Египта или расширить квоты иностранных авиаперевозчиков.

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