МВД объявило в розыск главного расследователя Bellingcat Христо Грозева

МВД объявило в розыск главного расследователя издания Bellingcat (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Bellingcat) Христо Грозева, следует из ведомственной базы разыскиваемых 26 декабря.

Он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно, в базе не уточняется.

При этом источник «РИА Новости» сообщил, что речь идет об уголовной статье о распространении фейков о ВС РФ.

25 июля в ФСБ РФ сообщили, что Грозев участвовал в операции украинской разведки по угону самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Тогда Грозев через своего координатора нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке курьера из Москвы с авансом в размере $4 тыс. от украинских разведчиков для якобы согласившегося на угон российского летчика.

До этого, 15 июля, Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Bellingcat в России. Там пояснили, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.