Рождество-2023: история, традиции, приметы

В России 7 января отмечают величайший религиозный праздник — Рождество Христово. Он является вторым по важности для православной церкви после Пасхи и имеет огромное значение для верующих. В 2023 году торжество приходится на субботу. «Известия» знакомят читателей с историей и традициями праздника.

Рождество Христово – 2023: история праздника

Праздник посвящен появлению на свет Младенца Иисуса. Точное время великого события религиозные историки установить не могут — по разным источникам, год рождения варьируется от 7-го до 4-го года до н.э.

Как гласит Священное Писание, Спаситель родился зимней ночью в Вифлееме. Мать Христа, Дева Мария, прибыла в город вместе с супругом Иосифом для участия в переписи населения, однако для пары не нашлось свободных мест ни на одном постоялом доме. Супруги были вынуждены остановиться в пещере, куда пастухи сгоняли скот на ночлег.

Там Божественный Младенец и появился на свет. Тогда с небес к ночующим неподалеку от пещеры пастухам спустился ангел, который и известил их о произошедшем чуде. Пастухи пришли к пещере, чтобы поклониться Христу, и увидели, что его согревают своим дыханием от зимних холодов вол и осел. Принесли дары Иисусу и мудрецы-волхвы с востока, узнавшие чудесную весть по звезде, которая и привела их к вифлеемской пещере.

Почему католики празднуют Рождество 25 декабря

Точная дата рождения Христа также неизвестна, тем не менее христиане давно отмечают этот праздник, правда, день празднования сейчас различается у католиков и некоторых поместных православных церквей. Дело в том, что католическая церковь справляет Рождество по григорианскому календарю 25 декабря. В то же время приверженцы православной церкви в некоторых странах, включая Россию, сохранили юлианский календарь, по которому дата Рождества приходится на 7 января.

Рождество Христово – 2023: традиции праздника

Православная церковь придерживается строгих ритуалов в честь Рождества. Так, в течение 40 дней до праздника верующие соблюдают великий пост. Рождественский пост состоит из нескольких периодов, самым строгим из которых является последняя неделя перед торжеством. В канун Рождества, Сочельник, некоторые православные и вовсе обходятся без еды и питья до появления на небе первой звезды.

При этом застолье предполагает сразу 12 блюд без мяса, а также подачу традиционной кутьи — каши из злаков, заправленной жидким медом или смесью воды, сахара и меда.

Накануне служится всенощное бдение Ночью и утром в честь праздника в церквях проходят торжественные богослужения, на которые собираются тысячи верующих.

Рождество Христово – 2023: что нельзя делать

Считается, что в день Рождества нельзя нагружать себя домашними делами, помимо готовки, и тяжелым физическим трудом. По примете, нельзя даже выносить мусор — иначе могут возникнуть проблемы с деньгами. Домочадцы должны воздержаться от ссор, конфликтов и разногласий, а дурные помыслы и злые слова лучше оставить при себе. Еще одна плохая примета — одалживать деньги на Рождество, ведь тогда весь год можно провести в долгах.

Не принято поминать усопших и ходить на кладбище, для этого в христианской традиции существуют отдельные особые даты.

Рождество Христово – 2023: приметы праздника

По традиции, народ смотрит на приметы погоды в день праздника, считая, что они помогут предсказать ее на месяцы вперед. Вот основные из них:

суровый мороз сулит жаркое лето;

оттепель предвещает холодную весну;

безоблачная погода — к богатому урожаю;

вьюга ассоциируется с ранним приходом весны.

Рождество открывает череду православных праздников в новом календарном году, а с другими важными церковными датами 2023 года можно ознакомиться в материале «Известий».