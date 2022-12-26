Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ФСБ сообщила о ликвидации пытавшихся проникнуть в Брянскую область диверсантов
Армия
ВС РФ уничтожили артиллерийскую систему M777 под Георгиевкой в ДНР
Общество
В «Ростехе» сообщили о начале летных испытаний двигателя для SSJ NEW и Бе-200
Армия
В ЛНР заявили о катастрофических потерях ВСУ в Артемовске
Мир
Поселок Суворово в Одесской области переименовали в Бессарабское
Мир
В Днепропетровске демонтировали памятники Горькому и Чкалову
Общество
МВД РФ объявило руководителя издания Bellingcat Грозева в розыск
Общество
Суд приговорил убийцу криминального авторитета Алика Рыжего к 16 годам колонии
Страна
Жительница Брянской области отдала лжеполицейскому 100 тысяч рублей
Общество
Актера Александра Пономаренко похоронили в Новочеркасске
Общество
Водителя с прицепом в виде саней Деда Мороза оштрафовали в Чите
Мир
Возлюбленная Роналду подарила ему Rolls Royce на Рождество

Задержанный в ФРГ сотрудник разведки мог передавать РФ данные об Украине

Tangesshau: задержанный сотрудник разведки ФРГ мог передавать РФ данные о ситуации на Украине
0
Фото: Global Look Press/Cedric Stolte
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержанный сотрудник федеральной разведывательной службы Германии (BND), подозреваемый в шпионаже, мог передавать России секретную информацию о ситуации на Украине. Об этом написал портал Tangesshau в понедельник, 26 декабря, со ссылкой на осведомленные источники.

Ремонт провала: хакеры раскрыли данные украинских шпионов и их связи
Среди агентов обнаружились дипломаты, наркодилеры и насильники

«Согласно информации источников, Карстен Л., среди прочего, передал России секретные оценки ситуации на Украине», — говорится в материале.

Отмечается также, что «в кругах службы безопасности также говорят о подозрении, что офицера могли шантажировать».

О задержании в Берлине сотрудника немецкой разведки по подозрению в работе на РФ стало известно 22 декабря.

На следующий день издание Focus сообщило, что Карстен Л., подозреваемый в разглашении гостайны, является высокопоставленным сотрудником сверхсекретной технической внешней разведки ФРГ и имел доступ к информации, полученной во время прослушки, которой с германским ведомством делились другие спецслужбы Запада.

Тогда же СМИ, писали, что задержанный отвечал за анализ всех процессов и информации, которую разведка получала в результате прослушивания телефонных разговоров по всему миру.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022