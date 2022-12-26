Задержанный в ФРГ сотрудник разведки мог передавать РФ данные об Украине

Задержанный сотрудник федеральной разведывательной службы Германии (BND), подозреваемый в шпионаже, мог передавать России секретную информацию о ситуации на Украине. Об этом написал портал Tangesshau в понедельник, 26 декабря, со ссылкой на осведомленные источники.

«Согласно информации источников, Карстен Л., среди прочего, передал России секретные оценки ситуации на Украине», — говорится в материале.

Отмечается также, что «в кругах службы безопасности также говорят о подозрении, что офицера могли шантажировать».

О задержании в Берлине сотрудника немецкой разведки по подозрению в работе на РФ стало известно 22 декабря.

На следующий день издание Focus сообщило, что Карстен Л., подозреваемый в разглашении гостайны, является высокопоставленным сотрудником сверхсекретной технической внешней разведки ФРГ и имел доступ к информации, полученной во время прослушки, которой с германским ведомством делились другие спецслужбы Запада.

Тогда же СМИ, писали, что задержанный отвечал за анализ всех процессов и информации, которую разведка получала в результате прослушивания телефонных разговоров по всему миру.