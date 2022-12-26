Политолог объяснил запуск беспилотников КНДР над Южной Кореей
Запуск беспилотников из КНДР в сторону Южной Кореи является ответом на американо-корейские учения. Об этом 26 декабря заявил «Ленте.ру» старший научный сотрудник Стокгольмского Института политики безопасности и развития Сангсу Ли.
Другой возможной целью, по словам политолога, могло стать желание КНДР показать свой технический потенциал.
«Пхеньян попытался показать, что обладает передовыми технологиями разведки, в частности разведывательными беспилотниками», — отметил Ли.
Ранее в понедельник южнокорейское новостное агентство Yonhap сообщало, что над южнокорейской территорией в ряде районов вплоть до Сеула были замечены дроны. Военные несколько раз передали предупреждения и произвели предупредительные выстрелы. Отмечалось, что дроны засекли около 10:25 (04:25 мск).
Беспилотники КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи впервые за пять лет, указывали в минобороны республики. До этого северокорейский дрон был обнаружен в провинции Канвондо в июне 2017 года.
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин оценил запуск БПЛА КНДР над южнокорейской территорией как демонстрацию напряженности отношений.