ФСБ сообщила о ликвидации четверых украинских диверсантов на границе Брянской области

На границе Брянской области ликвидирован диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 декабря сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта», — заявили в ФСБ.

По данным спецслужбы, украинские диверсанты пытались проникнуть в Брянскую области. При себе они имели иностранное оружие: немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

В ноябре ФСБ предотвратила диверсию на энергообъектах в Воронежской области. Отмечалось, что атаку готовилась совершить законспирированная ячейка сторонников украинских националистов.

В октябре ФСБ обнародовала кадры задержания украинского диверсанта, готовившего теракт в Брянске.