ФСБ сообщила о ликвидации четверых украинских диверсантов на границе Брянской области
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- ФСБ сообщила о ликвидации четверых украинских диверсантов на границе Брянской области
На границе Брянской области ликвидирован диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 декабря сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта», — заявили в ФСБ.
По данным спецслужбы, украинские диверсанты пытались проникнуть в Брянскую области. При себе они имели иностранное оружие: немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.
В ноябре ФСБ предотвратила диверсию на энергообъектах в Воронежской области. Отмечалось, что атаку готовилась совершить законспирированная ячейка сторонников украинских националистов.
В октябре ФСБ обнародовала кадры задержания украинского диверсанта, готовившего теракт в Брянске.