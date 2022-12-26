В Париже вновь стартовала манифестация курдов

Курдские демонстранты в Париже в очередной раз вышли на манифестацию в память о трех застреленных представителях курдской общины, а также о трех активистах, убитых в январе 2013 года. Об этом 26 декабря сообщает телеканал BFM.TV

Отмечается, что участники акции стартовали с улицы Данган, где в пятницу, 23 декабря, мужчина застрелил трех представителей курдской общины. Конечной точкой марша станет улица Лафайет, где в январе 2013 года были убиты трое других курдских активистов.

Сами организаторы призывают участников к порядку и соблюдению требований полиции.

Ранее в субботу, 24 декабря, курдские демонстранты устроили массовые беспорядки в центре Парижа. Они громили остановки общественного транспорта, поджигали автомобили и уличную мебель. Из соображений безопасности на несколько часов было закрыто несколько станций парижского метро.

За день до этого, в пятницу, три человека погибли в результате стрельбы в 10-м округе Парижа. Три человека были ранены. Сообщалось, что один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Позднее был задержан 69-летний подозреваемый. Ранее он привлекался к ответственности за расистское нападение. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. 24 декабря мужчину перевели в психиатрическую больницу.