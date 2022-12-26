Перевозка пассажиров на вертолете подорожает в Мурманской области

Новую стоимость перевозок пассажиров, багажа и грузов вертолетами установили в Мурманской области. Тарифы начнут действовать с 1 января 2023 года.

Постановление о стоимости перевозок АО «Вологодское авиационное предприятие» подписали в региональном комитете по тарифному регулированию. К примеру, стоимость перевозки по маршруту Мурманск – Островной увеличится на 6% и составит 2122 рубля. Перелет из Умбы в Варзугу подорожает до 20 439 рублей, из Варзуги в Чаваньгу — до 5282 рублей. Полный список маршрутов и цен приводит ИА «Би-порт».

В комитете отмечают, что тарифы установлены на экономически обоснованном уровне, рост цен сложился ниже показателей инфляции.