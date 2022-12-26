В России появится кроссовер GAC GS8 второго поколения

Российские автопродавцы приступили к заказам на большой китайский кроссовер GAC GS8 второго поколения. В России будут доступны версии с бензиновым мотором и гибридной силовой установкой, сообщила 26 декабря «Российская газета».

Большой кроссовер GAC был официально представлен в России только автомобилем первого поколения, теперь у россиян есть возможность познакомится с рестайлинговой версией, которую будут привозить в РФ по системе параллельного импорта.

Машина построена на модульной платформе GPMA. В длину она составляет 4980 или 5015 мм в зависимости от версии авто, а колесная база составляет 2920 мм.

В Китае GAC GS8 предлагается с двухлитровым мотором мощностью 252 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. На выбор россиянам будет предлагаться тип привода — передний или полный. Кроме того, машина будет доступна в гибридной модификации. Мотору мощностью 237 л.с. в версии GAC GS8 Hybrid будет помогать на задней оси дополнительный электродвигатель мощностью 54 л.с.

Специалисты отметили, что аналоговых элементов управления у второго поколения GAC GS8 осталось минимум. Настройки климат-системы осуществляются через экран мультимедиа диагональю 14,6 дюйма, а приборная панель расположена внутри дисплея размерностью 12,3 дюйма.

В России к заказу доступны обе версии, цены варьируются от 3 800 000 до 4 420 000 рублей.

21 декабря автомобильные дилеры стали предлагать на российском рынке новые китайские кроссоверы Jetour X70 Plus. В максимальной комплектации автомобиль стоит в РФ 2,1 млн рублей. Для заказа дилеры предлагают только переднеприводные модификации с полуторалитровым турбомотором мощностью 156 л.с. Двигатель работает в связке с «автоматом». Машины доступны в пяти или семиместной компоновке салона. В комплектацию кроссовера входят камеры кругового обзора, бесключевой доступ. Салон отделан экокожей. У автомобиля есть панорамный люк, беспроводная зарядка для смартфона, а также подогрев сидений и другие опции.