Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ФСБ сообщила о ликвидации пытавшихся проникнуть в Брянскую область диверсантов
Армия
ВС РФ уничтожили артиллерийскую систему M777 под Георгиевкой в ДНР
Общество
В «Ростехе» сообщили о начале летных испытаний двигателя для SSJ NEW и Бе-200
Армия
В ЛНР заявили о катастрофических потерях ВСУ в Артемовске
Мир
Поселок Суворово в Одесской области переименовали в Бессарабское
Мир
В Днепропетровске демонтировали памятники Горькому и Чкалову
Общество
МВД РФ объявило руководителя издания Bellingcat Грозева в розыск
Общество
Суд приговорил убийцу криминального авторитета Алика Рыжего к 16 годам колонии
Страна
Жительница Брянской области отдала лжеполицейскому 100 тысяч рублей
Общество
Актера Александра Пономаренко похоронили в Новочеркасске
Общество
Водителя с прицепом в виде саней Деда Мороза оштрафовали в Чите
Мир
Возлюбленная Роналду подарила ему Rolls Royce на Рождество

В России появится кроссовер GAC GS8 второго поколения

0
Фото: autohome.com.cn
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские автопродавцы приступили к заказам на большой китайский кроссовер GAC GS8 второго поколения. В России будут доступны версии с бензиновым мотором и гибридной силовой установкой, сообщила 26 декабря «Российская газета».

«Три» за два: соответствует ли российский кроссовер своей цене
Первая поездка на новом «Москвиче 3»

Большой кроссовер GAC был официально представлен в России только автомобилем первого поколения, теперь у россиян есть возможность познакомится с рестайлинговой версией, которую будут привозить в РФ по системе параллельного импорта.

Машина построена на модульной платформе GPMA. В длину она составляет 4980 или 5015 мм в зависимости от версии авто, а колесная база составляет 2920 мм.

В Китае GAC GS8 предлагается с двухлитровым мотором мощностью 252 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. На выбор россиянам будет предлагаться тип привода — передний или полный. Кроме того, машина будет доступна в гибридной модификации. Мотору мощностью 237 л.с. в версии GAC GS8 Hybrid будет помогать на задней оси дополнительный электродвигатель мощностью 54 л.с.

Специалисты отметили, что аналоговых элементов управления у второго поколения GAC GS8 осталось минимум. Настройки климат-системы осуществляются через экран мультимедиа диагональю 14,6 дюйма, а приборная панель расположена внутри дисплея размерностью 12,3 дюйма.

В России к заказу доступны обе версии, цены варьируются от 3 800 000 до 4 420 000 рублей.

21 декабря автомобильные дилеры стали предлагать на российском рынке новые китайские кроссоверы Jetour X70 Plus. В максимальной комплектации автомобиль стоит в РФ 2,1 млн рублей. Для заказа дилеры предлагают только переднеприводные модификации с полуторалитровым турбомотором мощностью 156 л.с. Двигатель работает в связке с «автоматом». Машины доступны в пяти или семиместной компоновке салона. В комплектацию кроссовера входят камеры кругового обзора, бесключевой доступ. Салон отделан экокожей. У автомобиля есть панорамный люк, беспроводная зарядка для смартфона, а также подогрев сидений и другие опции.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022