Прокуратура отказывала МЧС в проверке сгоревшего в Кемерово дома престарелых

В сентябре районная прокуратура Кемерово отказала МЧС в проведении проверки в доме престарелых, где в результате пожара погибли 22 человека. Сообщается, что отказ мотивировали отсутствием оснований. Об этом 26 декабря сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«2 сентября Государственный пожарный надзор направил обращение в прокуратуру с просьбой согласовать инспекционный визит в отношении приюта. Прокуратура в этом отказала из-за отсутствия оснований для него», — сообщил собеседник.

До этого, в феврале 2022 года, прокуратура проводила внеплановую проверку, во время которой были выявлены нарушения, однако в ведомстве не ответили о принятых мерах. В связи с этим МЧС стало добиваться проведения внеплановых мероприятий.

Смертельный пожар в работающем неофициально приюте для престарелых в Кемерово на улице Таврической произошел в ночь на 24 декабря, погибли 22 человека. Еще шестеро пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

Тогда в правоохранительных органах сообщили, что администрация сгоревшего приюта грубо нарушала требования пожарной безопасности.

Следователи выяснили, что пожар в приюте произошел из-за неправильной эксплуатации отопительного котла. Уточнялось, что работник приюта мог не закрыть крышку котла.

26 декабря был арестован организатор приюта Андрей Смирнов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

В тот же день под стражу был заключен пожарный инспектор Роман Плет, проверявший приют в Кемерово. Он обвиняется в халатности. Инспектор свою вину не признал.