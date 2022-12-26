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В Москве после реконструкции открыли пригородный вокзал Переделкино

Собянин и Белозеров открыли после реконструкции пригородный вокзал Переделкино
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Фото: vk.com/mostransmonitoring
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Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли 26 декабря после реконструкции пригородный вокзал Переделкино Киевского направления Московской железной дороги (МЖД).

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«Мы сейчас находимся здесь, в Переделкино. Практически все технологии, которые были дополнены в течение года или переработаны, производятся в России. Это был для нас тоже новый вызов», — сказал на церемонии Белозеров.

Собянин, в свою очередь, подчеркнул , что 2023 год будет знаковым для всей системы пассажирского железнодорожного сообщения. Он рассказал, что будут введены «два больших проекта: МЦД-3 и МЦД-4 общей протяженностью 170 км, около 60–70 вокзалов и порядка 30 пересадок на другие виды транспорта».

«Это существенно улучшит работу в целом пассажирского транспорта и сделает его комфортнее как для жителей Подмосковья, так и для москвичей», — добавил градоначальник.

Также Собянин и Белозеров провели церемонию открытия второй пассажирской платформы и вестибюля железнодорожной станции Минская.

Станция Переделкино расположена за МКАД в районе Ново-Переделкино. Ее реконструкция заняла чуть больше трех лет, однако во время проведения ремонтных работ она продолжала функционировать. В ходе реконструкции было проведено и благоустройство прилегающей территории, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот же день Собянин и Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году. Проект включает запуск двух новых диаметров наземного метро МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Киевско-Горьковский». Запуск МЦД-3 запланирован на август следующего года, а спустя месяц планируется запустить движение и МЦД-4.

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