Угнанный в Италии десять лет назад мотоцикл нашли в Москве

В Москве нашли мотоцикл, который итальянский Интерпол разыскивал десять лет. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил источник «Известий».

По данным источника, обнаружить пропажу удалось случайно накануне вечером.

В полицию обратилась москвичка, проживающая на улице Свободы на северо-западе столицы. Она сообщила, что неизвестные проникли на ее дачный участок в подмосковном Зеленограде и похитили принадлежащее ей имущество.

Приехавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили у потерпевшей мотоцикл шведской марки Husqvarna («Хускварна») красного цвета, числящийся в розыске Интерпола с 2012 года.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, 21 декабря, сообщалось, что пограничники конфисковали автомобиль правительственной делегации Румынии, которая прибыла с визитом в Кишинев. В ходе проверки на границе выяснилось, что автомобиль делегации числится в угоне. Информацию об этом в специальный реестр вносили власти Италии. После проверки машину конфисковали.