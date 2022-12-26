Тарасова назвала глупостью призыв УФФК убрать Щербакову из номинантов премии ISU
Призыв Украинской федерации фигурного катания (УФФК) лишить олимпийскую чемпионку россиянку Анну Щербакову номинации на награду Международного союза конькобежцев (ISU) «Самый ценный фигурист года» является глупостью. Такое мнение высказала в понедельник, 26 декабря, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Она посоветовала украинской организации заниматься более полезными делами, например строить катки.
«А их какое дело? Пускай они занимаются своими делами, строят катки. С какой стати они будут советовать нам и всем остальным, что делать, что за глупость такая?» — сказала Тарасова ТАСС.
Ранее в этот день в УФФК призвали изъять из списка номинантов на премию ISU российскую фигуристку Анну Щербакову. В пресс-службе организации отметили, что президент украинской федерации Михаил Макаров обратился с этим призывом к президенту Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чже Йолю от имени спортсменов, тренеров, официальных лиц и членов УФФК.
О выдвижении Щербаковой на премию стало известно 12 декабря. Отмечалось, что фигуристка станет единственным представителем РФ на премии в 2022 году.
Помимо россиянки на премию будут претендовать канадцы Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, олимпийские чемпионы китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун, олимпийский чемпион американец Натан Чен, олимпийские чемпионы французы Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.