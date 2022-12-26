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Тарасова назвала глупостью призыв УФФК убрать Щербакову из номинантов премии ISU

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Призыв Украинской федерации фигурного катания (УФФК) лишить олимпийскую чемпионку россиянку Анну Щербакову номинации на награду Международного союза конькобежцев (ISU) «Самый ценный фигурист года» является глупостью. Такое мнение высказала в понедельник, 26 декабря, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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Она посоветовала украинской организации заниматься более полезными делами, например строить катки.

«А их какое дело? Пускай они занимаются своими делами, строят катки. С какой стати они будут советовать нам и всем остальным, что делать, что за глупость такая?» — сказала Тарасова ТАСС.

Ранее в этот день в УФФК призвали изъять из списка номинантов на премию ISU российскую фигуристку Анну Щербакову. В пресс-службе организации отметили, что президент украинской федерации Михаил Макаров обратился с этим призывом к президенту Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чже Йолю от имени спортсменов, тренеров, официальных лиц и членов УФФК.

О выдвижении Щербаковой на премию стало известно 12 декабря. Отмечалось, что фигуристка станет единственным представителем РФ на премии в 2022 году.

Помимо россиянки на премию будут претендовать канадцы Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, олимпийские чемпионы китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун, олимпийский чемпион американец Натан Чен, олимпийские чемпионы французы Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.

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