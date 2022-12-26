Россия признает выданные Украиной дипломы о высшем образовании

Дипломы о высшем образовании, выданные на территории Украины, действительны для беженцев в России. Об этом 26 декабря сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в пресс-центре МИЦ «Известия».

Также это касается дипломов, выданных в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях до вхождения в состав России.

«Россия признает все эти документы, и то, что сейчас происходит денонсация, на четыре новых региона никак не распространяется. Документы [беженцев, которые приезжают с Украины] признает РФ. Документы, выданные Украиной», — сказал Клишас на пресс-конференции, посвященной планам работы комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству на весеннюю сессию.

20 декабря было прекращено действие соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях.

Жители освобожденных территорий с 23 по 27 сентября участвовали в референдумах по вопросу присоединения к РФ. В ДНР по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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