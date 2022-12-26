Возлюбленная Роналду подарила ему Rolls Royce на Рождество

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда Криштиану Роналду, подарила футболисту на Рождество новый Rolls Royce. Об этом 26 декабря португальский игрок сообщил в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Роналду опубликовал в Stories фотографию автомобиля, перевязанного большой красной лентой, и подписал: «Спасибо, моя любовь».

Цена такой модели автомобиля начинается от $460 тыс., отмечает газета «Спорт-Экспресс».

Джорджина и Роналду встречаются с 2016 года. Родригес родила Роналду дочь Алану осенью 2017-го. 18 апреля 2022 года стало известно, что Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, но мальчик не выжил.