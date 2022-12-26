Водителя с прицепом в виде саней Деда Мороза оштрафовали в Чите

В Чите был оштрафован водитель, прикрепивший сани Деда Мороза к автомобилю. Об этом 26 декабря сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на источник в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники ГИБДД обнаружили машину ранее в понедельник. Указывается, что внутри автомобиля находились ребенок и водитель в костюме Деда Мороза. К прицепу же были присоединены сани.

После инцидента водителя привлекли к ответственности за неправильную перевозку пассажиров вне салона транспорта, сообщает «Газета.Ru».

В середине ноября «Известия» выяснили, что стоимость ОСАГО для саней Деда Мороза обойдется в 636 рублей. Однако если в страховку включить Снегурочку — молодого и неопытного водителя, — то его стоимость резко вырастет до 20 тыс. рублей.