Актера Александра Пономаренко похоронили в Новочеркасске

В Георгиевском храме Новочеркасска в Ростовской области завершилась церемония прощания с юмористом Александром Пономаренко. Артиста похоронили на новом кладбище города, где покоится его отец.

Проститься артистом из дуэта братьев Пономаренко пришли около 50 человек. На церемонии присутствовал и глава города Юрий Лысенко.

«[Провожаем] в последний путь одного из самых выдающихся сынов нашего города Александра Сергеевича Пономаренко. Мы его запомним веселым, жизнерадостным, добрым человеком, одним из лучших юмористов нашей страны, знакомого всем по передачам «Аншлаг», «Кривое зеркало», — цитирует Лысенко ТАСС.

Он также выразил соболезнования матери Александра, его брату Валерию и всем близким, пишет сайт aif.ru.

Как отмечает RT, власти Новочеркасска окажут помощь семье умершего юмориста.

«Любая помощь, о которой попросят родственники, переговоры сейчас ведутся», — приводит телеканал «360» сообщение пресс-службы администрации города.

Александр Пономаренко скончался 24 декабря в возрасте 55 лет от онкологического заболевания. Последнее время он боролся с раком желудка. По словам телеведущего Андрея Малахова, еще месяц назад артист участвовал в съемках программы, пишет НСН.

Свои соболезнования друзьям и близким выразили его коллеги — Владимир Винокур, Региона Дубовицкая, Николай Лукинский, Михаил Церишенко и другие. Советский и российский писатель-сатирик Семен Альтов рассказал телеканалу «Звезда», что давно слышал о болезни известного юмориста и что принимались всевозможные меры.

Как рассказал коллега по программе Александр Морозов, Валерий Пономаренко потратил все сбережения на попытки спасти умирающего от болезни брата, пишет Life.ru.

Ему провели 10 курсов химиотерапии, отмечает РИАМО. Месяц назад он был настроен оптимистично и хотел еще выйти на сцену.

Жил и лечился Александр Пономаренко в Ростове-на-Дону, а в Москву ездил лишь на консультации к врачам. Малая родина братьев Пономаренко находится в 35 км от Ростова-на-Дону, в городе Новочеркасске, где они родились, где живет их пожилая мама, отмечает сайт kp.ru.

Всенародную популярность Александр Пономаренко обрел, выступая вместе с братом-близнецом Валерием в программе «Кривое зеркало» под руководством Евгения Петросяна. Они — лауреаты международного конкурса «Кубок юмора – 99» и фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап – 2001». Дуэт участвовал в телепроектах, пародийных шоу, гастролировал по всей России.