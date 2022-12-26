В Симферополе во время новогодних каникул будут работать 70% сотрудников городских служб

В Симферополе во время новогодних каникул будут работать не менее 70% сотрудников городских служб. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщила в своем Telegram-канале городская администрация.

Сотрудники будут заниматься уборкой улиц, парков, скверов и придомовых территорий.

Также, как отмечает ИА «Крыминформ», перед службами поставлена задача взять на особый контроль вывоз отходов с контейнерных площадок.

Новогодние каникулы в 2023 году продлятся с 31 декабря по 8 января, следует из производственного календаря, утвержденного постановлением правительства РФ.

В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Это нерабочие праздничные дни, поэтому их было решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.