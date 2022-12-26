Минобороны: российские силы уничтожили украинский пункт ремонта в районе Краматорска

Российские военные уничтожили украинский пункт ремонта и восстановления вооружения в районе Краматорска. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.), на котором находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники», — сказал он.

Конашенков добавил, что российская армия ликвидировала три украинские гаубицы Д-30 в районе Торского, Водяного и Марьинки ДНР.

Кроме того, в районе Георгиевки уничтожена артиллерийская система М777 американского производства, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк.

Ранее, 25 декабря, ВС РФ уничтожили более 80 бойцов ВСУ и наемников на донецком направлении. Помимо этого, были ликвидированы два танка, пять боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля.

24 декабря российские военные уничтожили сводную группу иностранных наемников в ходе наступления в районе Раздоловки на донецком направлении. Тогда за сутки ВСУ потеряли около 60 военнослужащих и наемников, а также четыре бронетранспортера.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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