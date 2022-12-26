Американские военные вывезли крупную партию сирийской нефти в Ирак

Американские военные вывезли из провинции Хасеке в Сирии в Ирак крупную партию нефти. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на очевидцев.

По информации журналистов агентства, одна колонна из 65 нефтевозов под усиленной охраной выехала в Ирак через контрольно-пропускной пункт «Эль-Махмудия», другая — из 30 нефтевозов — через КПП «Эль-Валид».

Уточняется, что нефть добыли в регионе Эль-Джазира, не месторождениях, которые находятся под контролем курдов, пишет «Нефть и капитал».

Ранее, 14 декабря, сирийский МИД направил в Совет безопасности ООН послание, где внимание обращается на «систематическое разграбление природных богатств сирийского народа Соединенными Штатами и связанными с ними военизированными формированиями». Дамаск оценил убытки в $19,8 млрд и потребовал выплату компенсации, сообщает ТАСС.