Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на новогодние праздники

Погода в Санкт-Петербурге на Новый год будет плохой, прогнозируются дожди. Об этом заявил главный синоптик городского гидрометцентра Александр Колесов в своем Telegram-канале в понедельник, 26 декабря.

Он рассказал, что в начале новогодних каникул Северная столица попадает под влияние циклонов в теплой части.

«Череда циклонов будет выносить теплый воздух с Атлантики на восток, поэтому можно надеяться только на чудо», — отметил он.

При этом, дождя может и не быть, если «вдруг какой-то барический гребень проскочит между циклонами», добавляет ИА FlashNord.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в новогоднюю ночь на территории РФ не ожидается погодных аномалий. В Москве и Санкт-Петербурге показатели ртутного столба могут подняться выше нуля. Сильных дождей на фоне потепления не ожидается, тогда как снега, наоборот, будет достаточно много.