Жительница Брянской области отдала лжеполицейскому 100 тысяч рублей

Жительница Дятьковского района Брянской области отделе мошеннику, притворившемуся полицейским, 100 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 26 декабря, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

70-летней женщине позвонил неизвестный, который назвался сотрудником полиции. Он заявил, что ее родственница якобы совершила преступление и что ей грозит уголовная ответственность. Он добавил, что дело можно «замять» за 100 тыс. рублей. Женщина перевела средства на указанный счет. После этого она позвонила своей родственнице и поняла, что ее обманули. Пенсионерка обратилась в полицию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Ранее в Хабаровске злоумышленники убедили мужчину перевести на «безопасный» счет около 1,5 млн рублей. Потерпевший выполнил финансовые операции с помощью банкомата.